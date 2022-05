Benda: Vyzváním Středuly ke kandidatuře se rozlomil tandem Zeman a Babiš

„To, že Miloš Zeman otevřeně vyzval Josefa Středulu, aby kandidoval, tak tu dochází k rozlomení toho tandemu bývalého předsedy vlády a prezidenta. To je hrozně silný signál pro veřejnost,“ míní předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

Prezidentské volby se uskuteční v lednu příštího roku. Zeman, který na Hradě sedí od roku 2013, již mandát obhajovat nemůže. Z průzkumů vychází jako jeden z nejsilnějších kandidátů šéf opozičního hnutí ANO a expremiér Andrej Babiš, a to přestože kandidaturu oficiálně ještě neoznámil. Rozhodnout by se měl definitivně v září. Až doposud se spekulovalo se o tom, že v případě kandidatury by jej mohl podpořit právě Miloš Zeman.