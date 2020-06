Babiš: Nepřipustím, aby aféry z krajů ničily moji práci. Jermanová předvedla nonsens

Pane premiére, hnutí ANO má problémy v krajích. Středočeská hejtmanka Jermanová podala trestní oznámení na záchranářku, z hnutí utekl místopředseda a jihomoravský lídr Vokřál, v Moravskoslezském kraji je k hnutí kritický hejtman Vondrák. Myslíte si, že v regionech ANO zvítězí jako před čtyřmi lety?

To uvidíme. S některými našimi lidmi je potíž, že dávají strašně rádi rozhovory a mluví na kameru, ale když je předsednictvo nebo výbor, kde by mohli své myšlenky realizovat, tak mlčí. To, co předvedla paní Jermanová, byl nonsens. Nechápu, jak ji takový nesmysl mohl napadnout. Takto se věci neřeší, bylo to plácnutí do vody, které našemu hnutí vůbec neprospívá.

Bylo by lepší Jermanovou vyměnit?

Pro paní hejtmanku Jermanovou není dobře, když se takto prezentuje v mediálním prostoru. Konečnou podobu kandidátek schvaluje výbor, který se kvůli tomu sejde koncem června. Nyní je předčasné o tom mluvit.

A pokud jde o Brno? Vy chcete celou organizaci zrušit a založit znovu, Vokřál ale mluvil o napojení některých lidí až na podsvětí. V kauze Stoka se objevuje i jméno syna předsedy poslanců ANO Jaroslava Faltýnka.

Je mi líto, že pan Vokřál odešel. Seděl v brněnském ANO čtyři roky, a pokud měl pocit, že něco není v pořádku a že tam jsou lidé napojení na nějaké podsvětí, tak měl jednat. Podporu předsednictva měl. Musel si uvědomit, že nemůže jen tak rušit buňky, aniž by k tomu dotčeným členům dal možnost se vyjádřit.

Tento týden jsem poprvé mluvil s panem Faltýnkem mladším. Podle něj vše to, co se píše v médiích, jsou jen pomluvy jednoho ze stíhaných zločinců a někomu vyhovuje je udržovat ve veřejném prostoru. Kdyby to všechno byla pravda, tak by si ho policie aspoň předvolala.

Nestala se už z ANO tradiční politická strana, které jste vždy kritizoval?

Nestala. Nejsme tradiční stranou, kde předseda musí regionům slibovat trafiky, aby mu daly hlas. Nemám žádného Dalíka, žádnou ředitelku kabinetu řídící tajné služby, mě nikdo nezkorumpuje. Proto mě značně irituje, když zločinci jako Švachula, který k nám přišel z ODS, a další jemu podobní poškozují moji práci.

Hnutí ANO jsem vymyslel, založil, nejvíc ze všech odpracoval a všechny tyto moresy a kauzy moji práci a práci našich ministrů poškozují. Jasně jsem řekl na předsednictvu, že to musí skončit, protože nejsem ochoten platit svým politickým kapitálem za různé aféry krajských organizací. Hnutí se všech těchto lidí musí zbavit, a pokud to neudělá, tak to budu zásadně přemýšlet o tom, jak to vyřeším.

Jak byste to řešil?

Pracuji hlavně a výlučně ve vládě. To mě baví, v tom vidím smysl a mám i výsledky. Takže buď se krajské organizace nad mými slovy zamyslí, nebo zvážím, jak se k tomu postavím.

Co tím chcete říct, že byste ANO opustil?

To určitě ne. Jen opakuji, že takové nepřijatelné chování nebudu tolerovat. Nemám zájem o spolupráci s lidmi, kteří do ANO přišli jen kvůli sobě. Pracuji na tom, abychom naši zemi měnili k lepšímu, věnuji tomu deset let života a nenechám si finále pokazit těmito lidmi.

Lidé do našeho hnutí přicházejí a odcházejí, Babiš ale zůstává a povede ANO do sněmovních voleb za rok, pokud dostanu důvěru hnutí. A pak bude na voličích, jestli mi dají šanci další čtyři roky, abych svoji misi dokončil.

Pojďme k zahraniční politice. Evropská komise hodlá oprášit povinné přerozdělování uprchlíků, z Bruselu už dřív zazněl nápad „povinné solidarity“. Jak zaručíte, že nám kvóty EU nakonec nevnutí?

Tento souboj jsme již absolvovali a v červnu 2018 jsme dali jasně najevo, že kvóty akceptovat nebudeme. A žádný soud nás nemůže donutit k tomu, aby ČR přijímala nějaké lidi, kteří do Evropy přicházejí ilegálně a porušují zákony.

Takže říkáte, že žádní přidělení uprchlíci, i kdybychom měli porušovat unijní právo?

Jsme ale svrchovaná země a nikdo nám nebude říkat, kdo má u nás žít či pracovat. Ne­umím si představit, že by někdo měl takovou drzost nám něco takového diktovat. Takže nechápu, proč to stále někdo zkouší, když dobře ví, že u nás tvrdě narazí. Brusel se spíš má soustředit na boj proti ilegální migraci a pašerákům.

Myslíte si, že Česko může mít s Ruskem dobré vztahy po ricinové blamáži a soše Koněva?

Ricinová blamáž se netýkala Ruské federace, ale zaměstnanců její ambasády a jejího vnitřního fungování. Žádný soudný člověk nemohl věřit tomu, že by Rusko chtělo páchat atentáty na naše komunální politiky.

Snažili jsme se celou kauzu vyřešit potichu diplomaticky, žádali jsme ruskou stranu, aby tito lidé opustili ČR. To nedopadlo, tak je ministerstvo zahraničí označilo za nežádoucí osoby a vypovědělo je. Je nepřípustné, aby si u nás zaměstnanci ambasády takto vyřizovali účty a ještě do toho zatahovali tajné služby.

Přál bych si, aby to tak viděli i Rusové. Upřímně řečeno, chyba byla na jejich straně. Nešlo o česko-ruské vztahy jako takové, ty ovšem kauza zatížila.

Vysvětlení, že šlo o vnitřní boj na ruské ambasádě, působí stejně důvěryhodně, jako že tu běhá agent s povolením zabíjet naše komunální politiky. Proč jsme vypověděli člověka, proti němuž byla dezinformace cílena? Není férovější říct, že šlo o zpravodajce?

Ne, určitě ne. Mluvíte tu o informacích, které jsou v režimu utajení, proto o nich nemohu mluvit. Nevymýšlíme si, aby bylo jasno. Ty informace a konkrétní důkazy máme. Jsme svrchovaná země a některé chování prostě nestrpíme.

O tom, že řada ruských diplomatů jsou zpravodajci, si štěbetají i vrabci na střeše. Dozorujete BIS, ty informace musíte mít.

Jak říkám, nebudu sdělovat do médií informace v režimu utajení. Za problém považuji hlavně to, že vznikají konflikty na základě fake news zveřejněného jedním novinářem a že se ty informace k němu vůbec dostanou.

S Ruskem jsme se dohodli, že zahájíme dialog, protože máme zájem tyto konflikty řešit. Jen se na nich zviditelňují někteří politici, kteří toho jinak moc neudělali, a nezáleží jim na tom, jestli při tom nabourají vztahy s jinými zeměmi.

O normální vztahy s Ruskem ale zájem máme. Je to důležitá země z hlediska mezinárodní politiky i obchodu a stojíme o konstruktivní spolupráci. O to části české i ruské reprezentace ale nejde. Vzájemné výhrůžky nejsou cesta.

Už víte, odkud informace do médií unikla? Od BIS, Rusů či někoho jiného?

Vyšetřuje to policie, víc k tomu nemám co dodat.

Když jsme svrchovaná země, proč tedy nemáte pochopení pro cestu šéfa Senátu Vystrčila (ODS) na Tchaj- wan, zvlášť po vytrvalém tlaku Číny a jejího velvyslance, aby tam nejezdil?

Samozřejmě že chování čínského velvyslance je nepřijatelné, a když se choval nestandardně, tak jsem se jasně vyjádřil. Pan Vystrčil na Tchaj-wan ale jede hlavně z vnitropolitických důvodů – v září bude měsíc před volbami a ODS dělají starosti nízké preference. Je smutné, že zahraniční politika, a obzvlášť tak komplikované a citlivé téma jako čínsko-tchajwanské vztahy, se využívají v domácím politickém boji.

Vystrčil říká, že nemůžeme jen počítat groše a přitom se zpronevěřovat vlastním hodnotám.

Když byl pan Nečas premiérem, tak se dostal do sporu s tehdejším ministrem zahraničí Schwarzenbergem. Tehdy ODS argumentovala ohrožením exportu našich firem, nyní takové obavy zjevně nemá. Pokud po cestě pana Vystrčila dojde k ekonomickým škodám, některé naše firmy začnou mít problémy a přestanou k nám létat čínští turisté, pak můžeme poměřovat, kdo má groše a kdo má vysypanou kapsu.

Takže říkáte, že někdy musíme na principy rezignovat?

Ale vůbec ne. Pan Vystrčil se nějak rozhodl, koordinační schůzky k zahraniční politice se mnou, prezidentem, předsedou Sněmovny a ministrem zahraničí evidentně nemají smysl, když nerespektuje názor ostatních a ani zahraniční politiku, kterou určuje vláda. Všichni včetně MZV mu na základě konkrétních argumentů cestu nedoporučili, respektive řekli, že je zbytečná. A on si přesto udělal, co politicky potřeboval.

Česko stejně jako ostatní země EU nebo USA zastává politiku jedné Číny, která se neměnila od roku 1993. To je taky hodnota a princip. Takže rozhodně neplatí, že někdo je morální a někdo jenom pragmatik. Nenecháme si všechno líbit, ale také nejsme světová velmoc, abychom úplně zbytečně provokovali.

Tím neříkám, že bychom se neměli ozvat, když s něčím nesouhlasíme. Ale proč bychom se měli chovat jinak než Německo nebo Francie, kteří jsou naši spojenci v EU a v NATO? Tyto země s Čínou i Ruskem obchodují a jejich nejvyšší politici vedou normální dialog.

I v zahraniční politice platí politická odpovědnost a doufám, že si pan Vystrčil uvědomuje, že je zodpovědný za destrukci vztahů s jednou z velmocí. Aniž by vytvořil cokoli nového.

A co argument, že Tchaj­-wan u nás investuje mnohonásobně víc než Čína?

Ale jistě, sám jsem kritizoval Čínu, že u nás investuje do fotbalových klubů a nemovitostí, místo aby investovali do fabrik a podniků, které by u nás vytvářely pracovní místa. A že ty slibované investice ani nepřišly. Na druhou stranu je podle mě zbytečné vytvářet problémy tam, kde nemusíme.

Té posedlosti nerozumím, podobné je to ve Sněmovně. V dolní komoře čeká na projednání 220 návrhů zákonů, které jsou pro naši zemi důležité, ale místo nich se poslanci raději producírují kolem témat Číny nebo Ruska.

Izraelce naopak nadzvedl článek v Právu ministra zahraničí Petříčka a jeho dvou předchůdců Zaorálka a Schwarzenberga, ve kterém kritizovali plánovanou anexi částí Západního břehu. Řekl jste, že článek byl proti naší zahraniční politice. V čem?

Hlavně jsem kritizoval to, že ministr zahraničí s dalším členem kabinetu zveřejní článek bez toho, aby to řekl mně a předsedovi své strany a aby to projednal ve vládě. A koneckonců copak se takto překvapuje i zahraniční partner?

n Oni jen upozornili, že anexe by byla v rozporu s mezinárodním právem. Nemáte pro to pochopení jako občan země, která má s anexí svého území zkušenosti? Zvlášť když Izraelci také tvrdí, že jde o území, na které mají historické a biblické vazby. Anebo když to chce udělat spojenec, tak to vládě nevadí, ale když to udělá Rusko, tak ano?

Pokud by k tomu došlo a bylo to v rozporu s mezinárodním právem, tak se k tomu vyjádříme. Palestinsko-izraelský konflikt se nedaří vyřešit desítky let. Plán prezidenta Trumpa je po dlouhé době konkrétní návrh a ani v Izraeli nejsou politici ohledně anexe zajedno. Takže vše je v teoretické rovině, nikdo nic nerealizuje, není to ani ve vládním programu.

Hlavně nevím, proč bych to teď měl řešit. Mě spíš zajímají české problémy. Každopádně platí, že Izrael je náš důležitý spojenec, a na tom se nic nemění.

Izraelci kvůli článku údajně posunuli váš telefonát s premiérem Netanjahuem, přitom to vypadá, že k sobě máte celkem blízko. Myslíte si, že to bylo nutné?

Žádný telefonát se neposouval, to je nesmysl. S premiérem jsme se bavili o druhé vlně koronaviru, léčebném konopí i o tom, že když už mají novou vládu, kdy zorganizujeme společné zasedání.

Pokud jde o Čapí hnízdo, tak to komentovat nebudu

Máte k sobě s Netanjahuem blíž, když on čelí soudu kvůli obviněním z korupce a vy zase čekáte na verdikt žalobce v kauze Čapí hnízdo? Mimochodem, pokročil váš případ?

Až do této otázky jsem vás považoval za inteligentního. Chci v zájmu ČR mít dobré vztahy se všemi politiky, Izrael je navíc světová velmoc ve vědě a výzkumu, zdravotnictví i boji proti suchu. Rozhodně tam nejezdím na výlet jako někteří. A pokud jde o Čapí hnízdo, tak to komentovat nebudu.

Pojďme zpět domů. Po koronakrizi podle průzkumu STEM by ANO získalo 33,7 procenta hlasů. Je to pro vás zadostiučiněním kvůli kritice, která se na vaši vládu snáší?

Samozřejmě, koho by to nepotěšilo. Ale průzkumy neřeším, beru je s rezervou. Podle mě jsou nejlepším průzkumem volby a do nich je ještě daleko.

Naposledy si opozice smlsla na vládě za to, že obce měly platit ze svých rozpočtů podnikatelům kompenzace za epidemii. Uznáte, že měla pravdu?

Díky tomu, že jsem skvěle řídil ministerstvo financí, zavedl kontrolní hlášení, EET a rozbil daňový ráj Prahu, tak jsme mezi lety 2014 až 2019 vybrali na daních o sto miliard navíc, což jsme pak obcím mohli dávat na dotacích.

Pokud jde o kompenzační bonus, tak protože ministryně Schillerová spěchala, tak to udělala přes sdílené daně, čímž obce přišly o 4,5 miliardy. V pondělí jsme na vládě ale schválili dodatečné dotace pro obce 1200 korun na obyvatele, což znamená 12,8 miliardy, čímž to obcím bohatě vrátíme.

Nářky opozice považuji za předvolební kampaň Starostů a nezávislých, kteří se tváří, že zastupují všechny starosty. Obcím Senát a opozice navrhovaly kompenzace 4,4 miliardy, přitom my jim dáme na silnice druhé a třetí třídy letos a příští rok 12 miliard a ještě 2,4 miliardy na různé měkké programy. Žádná vláda samosprávě předtím nedala tolik peněz jako naše.

Stále to v koalici klape? Vy ostřelujete ministryni práce soc. dem. Maláčovou, Hamáček zase vašeho ministra zdravotnictví Vojtěcha.

Paní Maláčovou neostřeluji, jen jsem se v rámci krize vyjádřil k chování jednotlivých ministrů. V neděli večer jsem se setkal s panem Hamáčkem, ve středu jsme měli koaliční radu, která proběhla v klidu a velice přátelské atmosféře. Myslím, že jsme si vše vyříkali.

Pan Hamáček to ve svém poslaneckém klubu a ve Sněmovně nemá jednoduché, ale i tak spolupráce funguje velice dobře. Zvlášť když si to porovnáte s jinými koalicemi před námi, které se hádaly před kamerami v přímém přenosu.

Vláda jde do Sněmovny s návrhem zvýšit letošní schodek na 500 miliard. Budete mít peníze příští rok na všechny koaliční sliby?

Určitě, protože chceme naše programové prohlášení splnit. Vyšší penze, platy učitelům, zálohové výživné…

U důchodů ponecháte zákonnou valorizaci zhruba 800 korun na příští rok, nebo se pokusíte přidat nad rámec zákona, jako jste přidávali v minulých letech?

Pokud to bude možné, tak určitě ano. Důchodci jsou pro nás priorita a budeme je nadále podporovat. První návrh rozpočtu na rok 2021 bude ale až koncem srpna.

Plánujete zařazovat další položky či služby do snížené sazby DPH?

Určitě, v rámci protikrizového balíčku navrhla paní Schillerová provozovatelům sportovišť a pořadatelům kulturních nebo sportovních akcí snížit DPH na nejnižší 10procentní sazbu.

Od roku 2014 jsme snížili daně o 140 miliard, v rámci třetí vlny EET jsme snižovali DPH pro plno živnostníků, pro ubytovací služby, na vodné a stočné, snížili jsme daně na stravování, točené pivo i nealko. Bylo by fajn, kdyby to obchodníci promítli do cen a snížení pocítili i občané.

Skutečnou krizi ekonomové očekávají až po prázdninách. Připravujete se na to?

Krize už tu je a bohužel asi bude trvat delší čas. Vidíme propady exportu a průmyslu. Naším úkolem bude teď podpořit zaměstnanost, proto máme různé programy pro podnikatele a zaměstnance.

Sice se kvůli tomu zadlužujeme, ale stále to je podstatně méně, než o kolik nás zadlužovali naši předchůdci i mimo krizi. A navíc, na rozdíl od minulosti, všichni vědí, kam ty peníze jdou.