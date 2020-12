Babiš narazil ve Sněmovně do zdi. Jednání o rozpočtu bylo přerušeno

„Když odejdete ze sálu, tak to bude konstruktivní krok z vaší strany, krok, který odblokuje situaci,” dodal.

Toto jeho vyjádření zvedlo z lavic řadu opozičních poslanců. „Vy mě tu nabádáte, abych nevykonával svůj poslanecký mandát. Odmítám opouštět Sněmovnu jenom kvůli tomu, že nemáte dostatek hlasů pro to, abyste schválili tento rozpočet,“ prohlásil lidovecký poslanec Jan Bartošek.

Když se ve 14:30 vrátili zákonodárci do lavic, vystoupil předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek s žádostí o hodinovou přestávku na jednání svého klubu. Takto se jednání odkládalo až do večera, protože po ANO si pauzu vyžádala dvakrát koaliční ČSSD a také KSČM, která vládu toleruje a s níž Babiš a Schillerová ještě odpoledne poněkolikáté znovu jednali o případné podpoře.

Předseda komunistů a místopředseda dolní komory parlamentu Vojtěch Filip následně svolal politické grémium Sněmovny. Tam se rozhodlo, že bude nejlepší projednávání klíčového zákona přerušit do pátečních devíti hodin ráno, což následně poslanci odsouhlasili.

V případě, že komunisté neustoupí a vláda zákon v současné podobě Sněmovnou neprotlačí, hrozí Česku v lednu rozpočtové provizorium. To by podle Babiše znamenalo „totální krizi“. Premiér podotkl, že provizorium v Česku neplatilo dvacet let.