Ať Zeman vysvětlí, jak se postavil k výhrůžnému dopisu Číňanů, žádá šéf Senátu

Prezident Miloš Zeman by měl Senátu podle jeho předsedy Miloše Vystrčila (ODS) vysvětlit, zda a jak reagoval na lednový dopis čínského velvyslanectví, které v něm varovalo před misí na Tchaj-wan. Od ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) chce Vystrčil důraznou reakci na dopis, který pokládá za vměšování Číny do vnitřních záležitostí ČR. Vystrčil to v úterý řekl novinářům.