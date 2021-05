Arenberger zrušil na ministerstvu home office. Ostatním ho vláda ale ještě stále doporučuje

„Plošný home office byl zaměstnancům ukončen ke 4. květnu, kdy se většina zaměstnanců vrací k výkonu služby/práce do úřadu. Tzv. home office je i nadále poskytován zaměstnancům především z důvodů slaďování rodinného a osobního života s prací, např: péče o děti do věku 12 let, kterých se týká rotační výuka, péče o děti, které ještě stále nemohou navštěvovat mateřskou školu, péče o osobu, která vyžaduje péči podle zvláštních právních předpisů,“ napsala Novinkám na dotaz mluvčí resortu zdravotnictví Jana Schillerová. Informaci přinesl server iRozhlas .

Ministr Arenberger tak učinil v době, kdy se v Česku pomalu a postupně začíná s rozvolňováním opatření. Děje se tak vždy v rozmezí minimálně týdne, aby vláda měla případně možnost zareagovat na možné zhoršení epidemické situace. Prioritou kabinetu je co nejdříve vrátit do škol žáky, což se plošně ještě nestalo. Od 10. května se ale mají otevřít i obchody a služby.

Na dotaz, zda to znamená, že vláda už nevyžaduje od zaměstnavatelů práci z domova a lidé se tak mohou po měsících začít vracet do svých kanceláří, reagovala mluvčí ministerstva následovně: „Nařízení home office skončilo s nouzovým stavem. Záleží na každé instituci a zaměstnavateli.“

Novinky oslovily s dotazem, zda je krok ministra Arenbergera adekvátní situaci a zda to znamená, že zaměstnavatelé mohou již začít povolávat své zaměstnance zpět do kanceláří, také premiéra Andreje Babiše (ANO).

„Je to kompetence ministra. Ale měli by jít příkladem,“ okomentoval Arenbergerovo rozhodnutí pro Novinky Babiš.

„Já si myslím, že je to předčasné. Otevíráme teď školy, obchody a služby. Do pohybu se dá velké množství lidí. Zaměstnanci by proto, pokud to jde, měli ještě pořád co nejvíce pracovat z domova. Úřad vlády doporučuje home office ještě minimálně celý květen a na konci měsíce bude situaci vyhodnocovat,“ dodal premiér k plošnému návratu lidí do práce.