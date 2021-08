ANO první, ČSSD mimo Sněmovnu

Podle něj by nyní ve volbách zvítězilo vládní hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Průzkum mu přisoudil 27,5 procenta, což je proti červencovému průzkumu nárůst o šest procent. Koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a koalice Pirátů a STAN by získaly shodně 21 procent.

Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD Tomia Okamury s 10 procenty, Přísaha Roberta Šlachty (šest procent) a na samé pětiprocentní hranici potřebné pro vstup do dolní komory parlamentu by skončili komunisté.

Naopak pod hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny by skončila vládní ČSSD se 3,5 procenty i Trikolóra ve spojení se Svobodnými a Soukromníky.

V případě, že by strany kandidovaly samostatně by ANO získalo 26,5 procenta. Na druhé příčce by se umístili Piráti s 12 procenty, ODS by získala 11,5 procenta, STAN 10,5 a SPD 9,5 procenta. V této variantě by se do Sněmovny dostala také Přísaha Roberta Šlachty (5,5 %), TOP 09 (5 %) a KSČM (5 %).