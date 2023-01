Při volumetrické dietě můžete zhubnout, i když budete jíst všechno

Na začátku roku se spousta lidí odhodlá k dodržování nových dietních pravidel, ale většině z nich to příliš dlouho nevydrží.

Podle odborníků je to dáno deprivací, kterou způsobuje fakt, že si lidé kvůli přísným omezením nemohou dopřát, co mají skutečně rádi. Přestože tedy i zhubnou nějaký ten kilogram, touha po možnosti vrátit se do své komfortní zóny u nich jednoduše převáží.