Když po rychlém zhubnutí nastane jo-jo efekt

Kdo držel před létem rychlé, často jednostranné diety, například nízkosacharidovou nebo ketodietu, a podařilo se mu shodit do plavek třeba deset kilo, ten se možná právě nyní potýká s nepříjemným jo-jo efektem. Kila jsou zpět a možná i něco navíc. Co to způsobuje? A jak z toho ven?

Foto: Profimedia.cz Jedině při postupném a rozumném snižování hmotnosti, maximálně o kilo za týden, máme šanci se vyhnout tzv. jo-jo efektu a dalšímu nárůstu tuku.