Podle čeho poznat, že byste měli zpomalit

Péče o rodinu, kariéra, osobní úspěchy a zdokonalování. To jsou jen některé oblasti, ve kterých se snažíme udělat vše co nejlépe a co nejdříve – a tak pořád dokola. Mnoho z nás ví, že je dobré si čas od času oddechnout, jenže málokdo to opravdu dělá pravidelně – až do doby, kdy tělo začne dávat jasně najevo, že už je toho moc.

Workoholismus - tedy „závislost“ na práci - je pak v současnosti brán téměř jako jakýsi „odznak dokonalosti“. Což ovšem není vždy dobře.

Zkuste na chvíli zapomenout na povinnosti, které na vás nakládají ostatní, a zaměřte pozornost na vlastní tělo a chování. Náznaky, že byste měli zpomalit, nejsou příliš příjemné, ale rozhodně se nevyplácí je ignorovat.

Bolavá čelist a bolesti hlavy

Když jste ve stresu, není ničím neobvyklým, že vás nejspíš budou doprovázet potíže se spánkem. Čím více stresu či úzkostí, o to víc je pravděpodobné, že ani v noci příliš „nevypnete hlavu“, což se může kromě jiného projevit například i skřípáním zubů. To pak může být příčinou bolesti či zatuhlosti v čelisti, případně bolestí hlavy již po ránu.

Stres a jeho vliv na různé části těla

První věc po ránu – telefon

Patříte mezi jedince, kteří sotva ráno rozlepí oči, už sahají po telefonu? Je jedno, zda je to kvůli kontrole pracovních e-mailů, osobních zpráv, nebo se jen chcete podívat, co se kde děje nového, tento způsob vstávání rozhodně není zdravý.

Zaměřte se místo toho raději na zdravou ranní rutinu – dopřejte si trochu pohybu, dobrou snídani – ať máte pohodový start do nového dne.

Až budu…, když vydělám…

Sníte o tom, že budete vydělávat třeba dvojnásobek toho, co v současnosti, a až taková doba nastane, pak si konečně dovolíte zvolnit? Nebo si říkáte, až vám bude padesát (šedesát, sedmdesát), budete mít splacenou hypotéku, nebo až odrostou děti, nebudete se tolik honit a začnete si konečně užívat?

Je hezké mít sny, ale pokud budete stanovovat stále nové cíle a milníky, nemusíte se odpočinku dočkat. Naučte se užívat to, co máte tady a teď, a berte to jako dobrý základ, který samozřejmě můžete kdykoli vylepšit.

Vynechávání jídla

Den zase utekl jako voda, a vy jste zjistili, že jste kvůli různým povinnostem neměli ani čas se pořádně najíst? V zaměstnání jste zahlceni prací, že ani nestíháte pauzu na oběd, vyzvedáváte a odvážíte děti na kroužky či do školy, takže sotva stačíte vzít do ruky kávu?

Proč je dobré snídat a jaké snídaně jsou nejzdravější

Tento bod je opravdu závažný a není tu žádný prostor pro toleranci. Pravidelné stravování, stejně jako pravidelný odpočinek, jsou nezbytnou součástí zdravého životního stylu.

Snídáte za pochodu, obědváte u počítače

I když pokud možno pravidelně jíte, ještě to neznamená, že to děláte správně. Pokud je pro vás typické, že snídáte za pochodu cestou do práce, obědváte v kanceláři u počítače nebo večer myjete nádobí a u toho ukusujete večeři, není to správně. Jídlu, které konzumujete, je třeba věnovat plnou pozornost, stejně tak ho jíst pomalu a řádně žvýkat.

Neodpovídáte přátelům

Máte spoustu přátel a známých, se kterými ale nejste vůbec v kontaktu? A je hlavním důvodem to, že kvůli velkému pracovnímu vytížení prostě neodpovídáte na zprávy? Pak se na chvíli zastavte a uvědomte si, že peníze jsou sice důležité, ale to jediné, na čem opravdu záleží, jsou blízcí lidé kolem vás.

Jste cynik, negativní a neklidná osoba

Stává se vám stále častěji, že vás lidé z blízkého okolí hodnotí jako cynika, frustrovanou nebo nepříjemnou osobu? Pak je možná na vině syndrom vyhoření, který provází často právě cynismus a frustrace, které se promítají i do okolních vztahů.

Co byste měli vědět o syndromu vyhoření dřív, než potká i vás

„Podobné pocity a stavy mohou velmi snadno a rychle zničit vaše zdraví, štěstí, vztahy i pracovní výkon,“ upozorňuje profesor David Ballard z Americké psychologické asociace.

Místo pochvaly slýchají děti jen výtky

Rychlé pracovní tempo se bohužel netýká jen vás samotných, ale i lidí okolo, a hlavně pak dětí. Bohužel většinou opět v negativním smyslu, kdy místo slov pochopení, pomoci a lásky slýchají častěji výtky typu „Přidej, už zase jedeme pozdě“, „Zase to kvůli tobě nestihnu“ apod. Takové chování a vztah k dětem se pak jen velmi těžko napravují.

Není čas na dovolenou ani nemoc

Přepadne vás čas od času nějaká nemoc, ale vy i tak chodíte do práce, pokud se na to alespoň trochu cítíte? A možná už ani nevíte, co je to mít dovolenou? Ne proto, že byste nechtěli, ale máte pořád pocit, že máte moc práce? Pak to zhodnoťte ještě jednou a dovolenou si rozhodně dopřejte. Volno je potřebné nejen kvůli regeneraci těla a mysli, ale i pracovním výkonům.

Volný čas trávíte u televize

Když už konečně doděláte vše potřebné, jediné, na co máte sílu a energii, je svalit se na gauč a koukat na televizi? Čas od času takový odpočinek není špatný, pokud tak ale trávíte každý večer, protože na nic jiného opravdu nemáte energii, je to špatně. Je nutné zpomalit a začít opravdu žít, nejen přežívat.

Dejte si pauzu aneb Proč je zdravé dovolit si dovolenou