Dejte si pauzu aneb Proč je zdravé dovolit si dovolenou

S vysokou hladinou kortizolu v důsledku dlouhodobého stresu souvisí i přibývání na váze. Nejde jen o to, že únavu a nervozitu často zaháníme nevhodnou, příliš kalorickou stravou. Mnoho lidí také šidí odpočinek a přichází vlivem přetížené hlavy o hluboký spánek. A právě ten hraje podle vědců jednu z klíčových rolí nejen v regeneraci organismu, ale vlastně v celém jeho zdravém fungování včetně látkové výměny.

„Výsledky našeho výzkumu ukázaly, že u lidí, kteří si během roku opakovaně vzali dovolenou, se zmírnilo stresové i svalové napětí a došlo ke snížení metabolického syndromu. A to je skvělé, protože jde o soubor rizikových faktorů vedoucích ke vzniku kardiovaskulárních onemocnění,“ upozornil Bryce Hruska ze Syracuse University v New Yorku.

Fakt je, že podnikatelé, lidé ve vedoucích pozicích ani mámy malých dětí často nemívají na vybranou. Ale nemělo by jít o neměnnou situaci. Podle odbornice naše tělo ještě ustojí, když krátkodobě přečerpáme síly a nedopřejeme si dovolenou jeden nebo dva roky.

Je dobré si připomenout i známé bezpečnostní pravidlo z letadel. To v případě krize velí nejdříve nasadit kyslíkovou masku sobě a teprve potom pomoci ostatním.

Už několik studií se zabývalo otázkou, jak dlouho by měla ideálně trvat dovolená. Většina z nich se shodla na deseti dnech. Důležité je totiž počítat s tím, že minimálně dva až tři dny potrvá, než ze sebe setřesete pracovní stres a starosti z domova.

„Někdo potřebuje i týden, než se jeho tělo a psychika uvolní a podaří se mu přepnout do dovolenkové reality,“ dodává diplomovaná psycholožka. Ona sama za ideální délku volna považuje dva týdny a více.

Podle výzkumu publikovaného v časopise Journal of Happiness Studies vrcholí naše štěstí na dovolené kolem 8. dne. Poté se pomalu začne vytrácet, a to až do 11. dne. Tehdy se objevuje stesk po domově, nebo si začneme více všímat nedostatků dovolené.