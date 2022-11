Co se stane s vaším tělem, když pracujete více než 40 hodin týdně

To potvrzuje i další výzkum. V loňském roce juniorní analytici ze společnosti Goldman Sachs uvedli, že pracovali 95 hodin týdně. „Bylo období, kdy jsem od rána do půlnoci nejedl, nesprchoval se a nedělal nic jiného než práci,“ uvedl anonymně jeden juniorní bankéř v průzkumu.

Podle vědců je ale přehnaná pracovní doba kontraproduktivní. Co se děje s vaším mozkem a tělem?

Podle celosvětové studie Světové zdravotnické organizace (WHO) způsobila dlouhá pracovní doba (kterou studie definovala na více než 55 hodin týdně) jen v roce 2016 745 000 úmrtí na kardiovaskulární onemocnění.

„Dlouhá pracovní doba může přímo způsobit kardiovaskulární onemocnění zvýšením stresu, který poškozuje buňky v mozku a srdci,“ řekl pro HuffPost Frank Pega, technický důstojník WHO a hlavní autor studie.

V jedné studii, která sledovala 110 236 pracovních záznamů od roku 1987 do roku 2000, byla práce dlouhá 12 hodin denně spojena s 37procentním zvýšením míry rizika úrazu.

Když budete mít potřebu neustále odkládat odpočinek, může to mít negativní vliv na vaši psychiku.

Studie z roku 2020 publikovaná v časopise PLOS One se zabývala korejskými dělníky ve věku 20 až 30 let, kteří pracovali od 31 do více než 60 hodin týdně. Vědci zjistili, že čím déle tito zaměstnanci pracovali, tím větší míře stresu, depresí a sebevražedných myšlenek čelili.