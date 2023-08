Pět návyků, které mohou výrazně zlepšit zdraví vašeho mozku

Pokud nemáme co do činění s vážným stavem, většina z nás pociťuje příznaky poklesu kognitivních funkcí až po středním věku. Důležité je si ale uvědomit, že péče o mozek rovná se péče o sebe.

Ať už je vám 20 nebo 60 let, zde je pět návyků podložených odborníky, které si můžete osvojit, abyste svůj mozek nastartovali.

„Pokud chcete svoji snahu ještě podpořit a vytěžit z obyčejné procházky maximum, pozvěte na ni i svého přítele nebo partnera. Kromě aerobního cvičení totiž získáte i mentální stimulaci konverzací, a pokud je váš přítel empatický, můžete s ním mluvit o všem, co vás trápí,“ říká Gary Small, geriatrický psychiatr, profesor na University of California (UCLA), pro Huffington Post .

Jen trocha meditace každý den může znamenat velký rozdíl. Na stylu nebo metodě meditace nezáleží tolik jako na vaší důslednosti. Najděte si něco, co se vám líbí – řízené vizualizace, zpívání manter, jednoduchá dechová cvičení – a zařaďte aktivní snižování stresu do své každodenní rutiny.

Být cynikem není špatné jen pro vaši náladu. Je to špatné i pro váš mozek. Studie naznačují, že opakované negativní myšlení je potenciálním ukazatelem zvýšeného rizika demence a kognitivního poklesu.

Do deníku si můžete zaznamenávat důležité věci, které se vám v životě staly. Odborníci také doporučují si každý den zapsat alespoň jednu věc (lépe ale více), za kterou jste byli daný den vděční. Může se jednat o naprosto cokoliv, ať už dobré zdraví, nebo třeba skvělou kávu, kterou jste si dopřáli při cestě do práce. Cokoliv vám udělá radost, to se počítá.