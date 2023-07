Nespavost je spojena s vyšším rizikem mrtvice

Výzkumy z posledních let uvádějí přímou souvislost mezi poruchami spánku a kardiovaskulárním zdravím.

To potvrdila i nedávná studie publikovaná v časopise Neurology , podle které může existovat korelace mezi chronickou ztrátou spánku a mrtvicí.

Výzkumníci pozorovali celkem 31 126 lidí v průběhu 18 let a zjistili, že lidé s příznaky nespavosti byli vystaveni vyššímu riziku zdravotního problému. Všichni zúčastnění přitom neměli v anamnéze mrtvici.

„Jedním z nejzajímavějších zjištění bylo, že souvislost mezi nespavostí a rizikem mrtvice byla ve skutečnosti nejsilnější ve skupině pacientů mladších 50 let, na rozdíl od pacientů starších 50 let,“ řekl Amin.

Doktorka Martha Robinsonová, odborná asistentka neurochirurgie na Tulane University's School of Medicine v New Orleans, poukázala na to, že starší lidé mají tradičnější rizikové faktory mrtvice – jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol a cukrovka – riziko také představuje samotné stáří.