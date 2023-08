Mobily ovlivňují naši náladu, spánek i tělo

Výzkumníci z Masarykovy univerzity v Brně po roce sledování dat zjistili, že dospívající od 13 do 17 let tráví s mobilním telefonem průměrně 4 hodiny a 11 minut denně.

Autorka knihy Jak se rozejít se svým telefonem konkrétně poukazuje na dopamin: „Tato chemická látka způsobí, že zažíváme vzrušení – a to my rádi. Navíc pokud nějaký prožitek soustavně působí vyplavování dopaminu, mozek si zapamatuje příčinu a účinek.“

Každou noc – dvě až tři hodiny předtím, než jdeme do postele – začne drobná žláza v mozku uvolňovat hormon melatonin. Ten dává tělu vědět, že je noc a my ospalí. Na rozdíl od denního světla. To je modré, zastavuje produkci melatoninu a my se díky němu cítíme bdělí.