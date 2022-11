Proč je pro naše zdraví dobré psát si deník

Deník vděčnosti. Je tu proto, abychom byli schopni ocenit dobré věci v našich životech. To, co se nám přihodilo, i to, co se nám povedlo. Dá se začít tak, že si každý večer krátce zapíšeme tři věci z toho dne, za které jsme rádi. A může jít i o takové maličkosti, jako je dobrý pocit po sprše. Později se naše psaní může posunout i dál nebo k jiným formám.