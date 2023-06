Střevní mikrobiom ovlivňuje mozek i vznik rakoviny

Připomněl, že některým obézním se ani při zdravé stravě nebo dostatku pohybu nedaří hubnout, v čemž může roli hrát i mikrobiom. Jeho poznávání by podle něj mohlo do budoucna vést k tomu, že by se pro každého pacienta dala vytvořit strava na míru. „Pokud bychom někdy byli schopni popsat základní vztahy, tak budeme schopni personalizovanou nutriční intervenci našim pacientům nabídnout, ale tak daleko zatím nejsme,“ dodal.