Naše těla fungují jako v pravěku. Co s tím v moderní době?

Křupavé hranolky, pizza, dortíky, cukroví. Proč se s neobyčejnou chutí vrháme právě na jídla tohoto typu? A to i když nemáme hlad a dobře víme, že jsou pro nás „nezdravá“? Vědci mají odpověď. Jsme k tomu naprogramovaní za statisíce až miliony let trvání našeho druhu. Dnes ale žijeme radikálně jinak než v pravěku a jsme z toho stále více nemocní. Můžeme to však změnit.

Foto: Profimedia.cz Žijeme radikálně jinak než v pravěku a jsme z toho stále více nemocní.