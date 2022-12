Adventní půst a jeho dopady na zdraví

V předvánočním období se objevuje plno rad, jak odlehčit jídelníček, zmenšit porce a držet půst podle vzoru našich předků. Pro někoho je to dokonce „propustka“ na svátky s přemírou jídla a sladkostí. Co na to lékaři? A potřebuje vůbec náš organismus adventní pročištění?

Foto: Profimedia.cz Zdravému dospělému člověku stačí jíst tři jídla denně. Navíc současná věda ví, že našemu organismu prospívají i pravidelné půsty.

Článek V minulosti se lidé v adventním období připravovali na Vánoce hlavně po stránce duchovní. Součástí toho bylo udělat si pořádek ve vztazích, k sobě, ke svému okolí i Bohu, myslet na druhé a konat dobré skutky. Někdy se advent nazývá postním obdobím, ovšem co se týče jídla, nedržel se podle historiků cílený půst, jedlo se však velmi skromně. Střídmost adventních jídel vycházela z přirozených zákonitostí běhu ročních období. „Zimní jídelníček byl ze své podstaty na sezonní suroviny nejchudší a vzhledem k dlouhému výhledu na první jarní výpěstky musel být také velmi úsporný. I přes omezenou dostupnost některých surovin ale hospodyňka šetřila vybrané potraviny pro sváteční období spojené s oslavou narození Ježíše Krista a zimního slunovratu,“ popisuje Jitka Sobotková, vedoucí Oddělení vědy a výzkumu Národního zemědělského muzea v Praze. Dlouhověkost je ovlivněna i složením jídelníčku. Prodlužte si život změnou stravování Zdraví Co se kdysi jedlo před Vánoci Základem stravy v zimním období byly podle historičky luštěniny, obiloviny, brambory a košťálová zelenina.

Z hrachu se připravovaly polévky a kaše. Hrách se kombinoval s obilovinami, např. kroupami a podobně. Nechával se naklíčit a pražil se na pánvi.

Konzumovala se také kvašená zelenina (zelí), uskladněná kořenová zelenina (mrkev, celer…) a ovoce.

Masa se jedlo poskrovnu, a když se zabíjelo, zpracovávalo se tak, aby mělo co nejdelší trvanlivost, udilo se, škvařilo se sádlo. Každý asi cítí, že náš současný jídelníček je tomu historickému velice vzdálený. Pro dodržování adventního půstu se tedy obvykle na ony tři až čtyři týdny doporučuje zmenšit porce, minimalizovat konzumaci masa a mléčných výrobků, vrátit se k pokrmům ze zeleniny, luštěnin a obilovin včetně jáhel, krup či rýže. Jaká jsou pro a proti oblíbených diet Zdraví Dobré je vynechat přidané cukry, sladké nápoje, bílé pečivo, nadbytek tuků a průmyslově zpracované potraviny. Nutné je také vynechat alkohol. Opravdu to ale má trvalé zdravotní benefity? „Očistíme“ si tak střeva, játra a další orgány? Má to vůbec smysl? „Takový půst člověku rozhodně neuškodí. Bude se cítit lépe. Pokud se sníží příjem potravy, může to vést k tomu, že se organismus jakoby odlehčí, dojde k částečné redukci hmotnosti. A pokud ještě vynechá na tři týdny alkohol, který normálně pije, tak i na jeho játra to může mít pozitivní vliv,“ tvrdí Ondřej Urban, přednosta II. interní kliniky FN Olomouc a předseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP. Ovšem jestli už během Vánoc najedeme zpět do starých kolejí včetně přemíry sladkého, tučného a alkoholu, nemá prý adventní půst z lékařského hlediska velký význam. „Pokud očekáváme dlouhodobý pozitivní účinek na organismus, a hlavně prevenci rozvoje chronických civilizačních chorob, včetně nádorů, tak se nemůžeme spoléhat na změnu životního stylu, která se bude týkat pouze předvánočního období,“ tvrdí gastroenterolog a dodává, že nutná je celková a dlouhodobá změna životního stylu, jejíž součástí mohou být pravidelné půsty, ale patří sem také pohyb, dostatečný příjem tekutin a kvalitní spánek. Tělo má mít někdy hlad Ačkoli se dříve tvrdilo, že je pro tělo dobré stravovat se pravidelně pětkrát denně, v současnosti to už někteří lékaři nedoporučují. Zdravému dospělému člověku stačí jíst tři jídla denně. Navíc současná věda ví, že našemu organismu prospívají i pravidelné půsty. „Člověk byl v historii svého rodu vždy vystavován určitému období hladovění. A když zařadíme občas půst, dojde k tomu, že se v našich buňkách spustí metabolické procesy, které vedou k opravě a záchraně některých struktur těchto buněk. Když naopak máme neustále hojnost potravy, tyto očistné a záchranné metabolické cesty se v našich buňkách neaktivují a nepracují,“ vysvětluje podstatu půstu docent Urban. Výživová doporučení versus výstřelky sociálních sítí: Jak odlišit dezinformace od vědy Zdraví Předpokládá se, že zdravý životní styl s pravidelným zařazováním půstu (dočasné hladovění) může fungovat jako prevence celé řady civilizačních chorob. Obezitou počínaje přes cukrovku, kardiovaskulární nemoci až po závažnou tukovou chorobu jater či nádorová onemocnění tlustého střeva nebo slinivky břišní. Při pravidelném půstu se mohou zlepšit i hodnoty krevního tlaku, cukru a cholesterolu. Jak se zdravě postit Takzvané dočasné hladovění či přerušovaný půst (intermittent fasting) se podle odborníků v současné době doporučuje v několika různých režimech. Záleží na vás, jaký si vyberete. V prvním režimu si vytvoříte takzvané časové okno, stejné každý den, ve kterém budete moci jíst a pít, na co máte chuť. Zbytek dne a noci pak budete dodržovat režim bez jídla, pít je povoleno, ale jen čistou vodu. Můžete například denně jíst v osmihodinovém oknu (třeba od 8 hod ráno do 16 hod odpoledne) a zbylých 16 hodin se postíte.

Začátek okna na jídlo si můžete stanovit, jak vám vyhovuje, stejně tak si ho můžete rozšířit na devět, deset či jedenáct hodin. Jako minimální doba půstu se ale uvádí 12 hodin – stejně dlouhá doba vám tedy zbyde i na jídlo (např. od 07.00 do 19.00).

V následujících režimech, které již obsahují den i více dní půstu za sebou, se samozřejmě nemusíte vzdávat jídla úplně. Je možné sníst trochu zeleniny, vývar nebo bílý jogurt, vždy do celkového příjmu cca 500 kJ. Dále se doporučuje pít vodu, nesladký čaj, je dovolena černá káva.

Týdenní režim: Během týdne se dva dny po sobě postíte, třeba o víkendu, a zbytek týdne opět jíte podle libosti.

Některé zdroje zmiňují i režim, kdy jeden den jíme normálně a druhý držíme půst.

Asi nejnáročněji vypadá režim měsíční, kdy tři týdny jíme a týden se postíme.

Než si zvyknete, budete zpočátku při držení půstu pociťovat hlad. Pozor! Půst není pro každého Půsty, kdy necháme tělo část dne až několik dní bez přísunu potravy, jsou vhodné pouze pro zdravé dospělé lidi, kteří nemají žádné chronické onemocnění a chtějí jen zlepšit svůj životní styl jako prevenci před některými chorobami. Půst může organismu prospět, ale je důležité vybrat správný způsob Zdraví „Rozhodně se nehodí pro někoho, kdo už nějakým onemocněním trpí nebo má pravidelnou medikaci! Držet půst by byla hrubá chyba u diabetiků na inzulinu, kardiaků, pacientů s onemocněním ledvin, jaterní cirhózou či s gastroenterologickými chorobami,“ varuje lékař. „Tito lidé se stravují podle tzv. léčebné výživy, která má vlastní pravidla. A na té se vždy dohodnou se svým lékařem.“ Půst by neměli držet lidé trpící poruchou příjmu potravy, ale ani těhotné a kojící ženy či děti. Když buňku zaplaví tuk Životní styl se střídmým jídelníčkem, dostatkem pohybové aktivity a pravidelnými půsty je podle předsedy České gastroenterologické společnosti Ondřeje Urbana výhodný i pro prevenci rozvoje ztučnění jater neboli steatózy, závažné a stále častější civilizační choroby. Játra těchto pacientů onemocní tím, že se do jejich buněk ukládají kapičky tuku. Celý orgán se zvětší, v buňkách se nachází množství tuku a ony nemohou dobře fungovat. Dochází k postižení, někdy dokonce k cirhóze či nádoru jater. Při prevenci i léčbě tukové choroby jater je zásadní redukce váhy. „Víme, že i když pacient s nadváhou zhubne jen 5 % tělesné hmotnosti, např. 5 kg při váze 100 kg, tak se nejen cítí lépe a více se líbí sám sobě, ale trochu jinak u něj začne pracovat také metabolismus tuků,“ vysvětluje gastroenterolog. Ty se přestanou ukládat do různých orgánů včetně zmíněných jater nebo do stěn cév. Snížení hmotnosti, které můžeme podpořit pohybem a pravidelnými půsty, lze v důsledku brát také jako prevenci aterosklerózy, infarktu myokardu i cévní mozkové příhody, jež patří mezi jedny z nejčastějších důvodů úmrtí v Česku. Inspirace pro nový začátek Jestli se donutíte před Vánoci zkrotit svůj apetit a po vzoru našich předků alespoň zmenšit porce, využijte to jako impulz pro změnu vašeho běžného jídelníčku v novém roce.

Naučte se během prosince více receptů, do kterých zapojíte ryby, tofu, tempeh.

Zamýšlejte se při používání tuků a zkuste eliminovat uzeniny.

Dejte šanci luštěninám jako červená čočka, fazole, hrášek. Jsou skvělé v polévkách i studených salátech. Navíc obsahují velké množství vlákniny, která pomáhá při čištění střev.

Místo brambůrků k televizi zkuste opražená dýňová nebo jiná semínka, místo sladkostí mlsejte ořechy nebo mandle.

Kdo má sušičku na ovoce, může z kapusty, řepy nebo ředkví vyrábět chutné zeleninové chipsy. A jde to i v troubě.

Věnujte pozornost etiketám. Tabulka výživových hodnot bývá uváděna pro váhu 100 g nebo 100 ml. Soustřeďte se na údaj „z toho cukry“ a poctivě vynásobte hmotností výrobku či obsahem lahve.

Je-li např. v ledovém čaji 4,5 g cukru ve 100 ml, pak v lahvi o obsahu 500 ml bude cukru 5× tolik, tedy přes 22 gramů! Pro porovnání – kostka cukru váží asi 4 g. Opravdu chcete vypít nápoj, v němž je pět kostek cukru? Tipy, jak snížit cukr v jídelníčku Zdraví Sedm nejhorších typů potravin pro náš mozek Zdraví