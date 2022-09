Klíčová je motivace aneb Jak si udržet zdravý životní styl

Psycholog Richard Brown nabízí osm bodů, jak se účinně motivovat ke zdravějšímu životu.

1. Udělejte to po svém

Jedním z prvních kroků, které jsou zásadní pro budoucí úspěch, je podle Browna učinit vlastní rozhodnutí, jakým způsobem budete postupovat a držet se jich. Což ve světě, kde na sociálních sítích, v časopisech nebo televizi velmi snadno a opakovaně narážíme na příběhy jiných lidí, kteří spolehlivě zhubli, začali běhat, přestali kouřit, protože dělali to a to, není vůbec snadné.

Mít ale možnost volby a rozhodování nad vlastními zážitky a zdravými postupy je to, co ve skutečnosti jediné dává smysl. Ať už se tedy rozhodnete začít odkudkoli, udělejte to po svém.

2. Dělejte to dobře a postupujte

Jakmile se rozhodnete pro svou vlastní cestu ke zdraví, začněte se v ní zlepšovat. Možná chcete vylepšit své kulinářské dovednosti, rozvíjet se ve svém oblíbeném sportu nebo posílit sebekázeň. Ať už je to cokoli, dělejte to pořádně a dobře. Čím lepší v tom budete, o to víc u toho budete chtít zůstat, tvrdí Brown pro Psychology Today.

3. Dělejte to společně

Jedním z dobrých kroků k udržení motivace je blížit se k vysněnému cíli společně s někým dalším. Sociální příbuznost při plnění nějakého cíle může mít podle odborníků mnoho podob.

Jedna dánská studie na pacientech s diabetem zjistila, že udržitelný pokrok po zdravotním zásahu byl podpořen různými podpůrnými komunitami, ať již šlo o cvičební skupinu, nebo třeba nepřetržitou podporu vrstevníků.

Pokud se tedy rozhodnete cvičit s přáteli nebo třeba sdílet své stravovací tipy s rodinou, může to pomoci udržet motivaci i přispět ke zlepšení.

4. Uvědomte si reálné okolnosti

Je důležité si také uvědomit, že i když se budete snažit sebevíc, některé aspekty, které mají vliv na vaše zdraví i život, prostě nezměníte. Ať jde třeba o místo, kde žijete nebo pracujete. Stejně tak je zdraví limitováno geneticky, ale i životním prostředím. „Zkuste si to uvědomit a vytěžte z daných možností maximum,“ radí Brown.

5. Nezapadněte do rutiny

Uvědomte si, že počáteční nadšení, se kterým se vrhnete do jakékoli nové činnosti, dříve či později vyprchá. To ale neznamená, že by vaše motivace měla ochabnout. Jen nenechte věci spadnout do zajetých nudných kolejí.

Hledejte kreativní vychytávky, jak zlepšit domácí recepty, nebo nové cviky, aby vás cvičení nepřestalo bavit. Nebo kupujte zdravé potraviny čas od času v jiném obchodě.

6. Stanovte si jasné, lehce kontrolovatelné a reálné cíle

To, jaké si už na začátku stanovíte cíle, rozhodne o tom, zda a jestli vůbec uspějete v jejich plnění. Výzkumy naznačují, že byste se měli zaměřit na pozitivně koncipované cíle než se snažit vyhnout negativním výsledkům. Stejně tak by motivace měla být spíše vnitřní než vnější – je lepší se zaměřit na to, abyste se cítili (vnitřně) lépe a zdravěji díky cvičení než hlídat každý den svou (vnější) váhu.

Zvolte si cvičení, která vás baví nejvíc, stejně tak jídla, která vám budou chutnat a budete z nich mít dobrý pocit.

7. Buďte houževnatí a vytrvalí

Spolehněte se na fakt, že ve vašem snažení nastanou chvíle, kdy budete mít pocit, že je vše proti vám. Pokud ale budete houževnatí a vytrvalí a budete si věřit, snáze se vám podaří překonat bouře, které se vám postaví do cesty.

8. Buďte upřímní v tom, co jste udělali, co děláte a čeho chcete dosáhnout