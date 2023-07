Jak najít vnitřní klid a podpořit své já

Při cvičení sestavy je důležité se zaměřit i na správné dýchání, tedy pokud možno na plný dech, který nás povede v pravidelném rytmu. Vedle jógové sestavy rozhodně pomohou také koncentrační techniky. Pro začátek úplně postačí několik minut klidného spočinutí, během něhož dáme odpočinout svému tělu i mysli. Nenásilně zaměříme svou pozornost na to, co slyšíme, nebo na to, co cítíme či čeho se dotýkáme. Můžeme se rovněž plně zaposlouchat do zvuku a rytmu svého dechu a prociťovat jeho vjem ve svém těle.