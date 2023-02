Jak bojovat s mentální únavou

Máte-li dostatek mentální energie, cítíte se plni motivace, chuti něco dělat a je to patrné i na vaší produktivitě. Naopak při jejím nedostatku máte pocit, že vám nic nejde, nejste schopni se soustředit a mnohdy, i když nejste fyzicky unavení, jste pomalí, v nejhorším případě je pro vás vůbec těžké „vstát a jít“.

Mozek čerpá energii z jídla stejně jako zbytek orgánů v těle. To je i důvod, proč má nedostatečný příjem živin velký dopad na naši fyzickou či duševní energii, včetně nálady.

Podle výzkumu z roku 2018 má cvičení spoustu dlouhodobých přínosů pro mozek, a to včetně zvětšené šedé hmoty mozkové, větší plasticity mozku či menšího rizika kognitivního poklesu souvisejícího s věkem.

Během cvičení totiž dochází ke zvýšenému průtoku krve do mozku, což urychluje uvolňování důležitých mozkových chemických látek, jako je serotonin a dopamin. Krátká procházka, běh nebo jízda na kole vás navíc přemístí do jiného prostředí, což pomáhá k duševnímu resetu.

Meditace mohou také pomoci k dobití mentálních baterek a obnovení schopnosti soustředit se, zlepšit pozornost či náladu. I během nich totiž dochází ke zvýšenému průtoku krve do mozku. Mozek si při nich odpočine a následně lépe nastartuje všechny své funkce. Člověk se tak cítí pozitivněji a celkově mnohem více v pohodě.

Když se cítíte vyčerpaní a nedokážete se soustředit, byť se o to usilovně snažíte, pak dopřejte svému mozku 20-30minutovou pauzu, během níž změníte prostředí. Pokud můžete, zajděte na místo, které vás uklidňuje, ať už se jedná o terasu, zahradu, park, kde je zeleň, slyšíte ptáky či jiná volně žijící zvířata apod.

Pokud navíc venku svítí sluníčko, podpoří to uvolňování serotoninu, který vám pomůže zlepšit náladu a podpoří schopnost se soustředit.

Je sice hezké, že spoustu věcí nejlépe zvládnete sami, ale to neznamená, že když to udělají druzí, bude to špatně. Říct si o pomoc a naučit se delegovat úkoly, jak na kolegy, tak ostatní v domácnosti, je v mnoha okamžicích jednoduše nutností.