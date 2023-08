Jak by měl vypadat dokonalý den podle expertů

Ráno

Začněte sexem

„Samozřejmě je velmi pravděpodobné, že máte malé děti nebo žijete s rodiči. Pokud tomu ale tak není a nevyskytnou se jiné praktické problémy, pak svůj den ideálně začněte sexem. Studie totiž ukazují, že ranní sex má pozitivní výhody na zvládání stresu, zároveň zvyšuje hladinu vaší energie i oxytocinu, čímž se zvýší pocity propojení, důvěry a relaxace. Zkuste využít situace nebo si to s partnerem rovnou naplánujte. Vždyť když plánujeme dobrou večeři, proč ne sex,“ říká Marianne Johnsonová, vztahová a psychosexuální terapeutka pro The Guardian.

Pište

„Velká většina spisovatelů, které znám, by souhlasila s tím, že ráno je nejlepší čas na psaní. Důvodem je to, že krátce po probuzení jste nejblíže stavu snění a vaše hlava ještě nezačne spadat do nudné racionality a všedních starostí. Budím se obvykle v 7:30 a píšu od 8:30 v průměru dvě až tři hodiny,“ říká spisovatelka Linda Grantová.

„Pokud nejste spisovatelé, osvojte si návyk na psaní deníku. Vyhraďte si 10 minut na stanovení záměru: co chcete, aby se dnes stalo? Napište své pochybnosti či obavy a věnujte prostor stanovení cílů a seznamu úkolů. Díky tomu se vyhnete pocitu, že jste během dne na něco zapomněli,“ říká Kara Cutruzzulaová, autorka knihy Udělej to pro sebe.

Navštivte terapeuta

„Nejlepší denní doba pro rozhovor s terapeutem je v 9 hodin ráno. Oba se pravděpodobně budete cítit relativně svěží a měli byste si stále pamatovat své sny. Terapeut zároveň ještě nebude znecitlivěn traumaty jiných lidí, takže můžete mít stoprocentní jistotu, že vám bude naslouchat a provede co nejkvalitnější úsudek, jenž nebude ovlivněn únavou nebo stresem,“ říká psychoanalytička Anouchka Groseová.

Ukliďte si dům

„Pokud máte rádi uklizeno, uklízejte kdykoliv během dne. Ale pokud vás rozčiluje něco, co není doma hotové, udělejte to ideálně hned ráno. Dalším trikem je nastavit si v mysli čas, do kterého musíte být s úkolem hotoví. Například si určete, že uklidíte koupelnu během 15 minut,“ říká hlasatelka Aggie MacKenzieová.

Odpoledne

Jděte na rande

„Pokud váháte, kdy jít o víkendu na rande, věřte, že nejlepší je se sejít na dopolední kávu, oběd nebo brzkou odpolední procházku. Krása denních schůzek spočívá v jejich flexibilitě – bývají kratší, takže můžete operovat s tím, jak se věci vyvíjejí. Pokud konverzace neprobíhá plynule, můžete snadno schůzku ukončit, ale pokud ano, je zde prostor pro pokračování rande, pokud oba chcete,“ radí Vicki Pavittová, vztahová koučka.

Zdřímněte si

„Nejlepší je si zdřímnout, když je vaše hladina energie na nejnižší úrovni, během odpoledního útlumu – a to je pro většinu lidí kolem 15:00. Tento každodenní pokles energie a nárůst ospalosti, který je často mylně přisuzován obědu, je ve skutečnosti součástí cirkadiánního rytmu, který řídí náš cyklus spánku a bdění po dobu 24 hodin. 20minutový šlofík v tomto okamžiku je dostatečně daleko od spánku, aby nenarušil váš spánek a může pomoci zlepšit kognitivní funkce a obecnou bdělost po zbytek dne,“ říká Camilla Stoddartová, trenérka spánku.

Domácí úkoly

„Pokud vaše děti chodí do školy, ideální je, pokud si po jejím skončení dopřejí půlhodinovou pauzu, sní svačinu a pak se vrhnou na úkoly. Důvodem je to, že si hlava odpočine, ale zároveň je stále ještě stimulovaná z hodin ve škole a děti si tak látku budou lépe pamatovat. Odkládáním úkolu do večera se stane jenom to, že se z obyčejného úkolu stane obávaná hrozba, kterou se jen budou snažit odkládat, nebo ji dokonce nestihnou dokončit,“ radí učitelka Lola Okolosieová.

Večer

Umyjte si obličej

„Je důležité čistit si obličej dvakrát denně, zejména večer, kdy je potřeba odstranit opalovací krém, make-up a nečistoty z pleti. Čím déle budete tento proces odkládat, tím více se vám do něj nebude chtít nebo ho odbudete. I proto vždy doporučuji očistu hned po příchodu z práce. Také si ráda umývám nohy – běžná praxe v mnoha asijských kulturách – a převlékám se do pyžama,“ říká novinářka Sali Hughesová.

Zalijte rostliny

„Raději zalévám večer, protože když to uděláte ráno, je velká šance, že později bude pršet. Zároveň kdykoliv během dne, když je horko, se voda odpařuje a rostlinám se jí proto nedostane tolik. Nezapomeňte také smýšlet ekologicky, dávejte pozor, jak a co zaléváte, pořizujte si rostliny, které jsou odolné vůči suchu nebo si dokážou vzít vodu z půdy,“ radí Alice Vincentová, specialistka na zahradnictví.

Jděte za uměním

„Rád trávím volné večery návštěvou galerií nebo muzeí. V tuto pozdní dobu nejsou zmíněné instituce přelidněné a obrazy se chovají jinak. Přirozené světlo činí barvy obrazů zajímavějšími a tajemnějšími. Vždy ale pamatujte, že návštěva galerie by neměla být povinností, večer je to ale opravdové potěšení,“ říká odborník na umění Jonathan Jones.

Noc

Upečte koláče

„Záleží samozřejmě na každém člověku, ale pro mě je nejlepší doba na pečení v noci, protože přichází daleko méně podnětů. Nic mě neruší, je tma a vše působí klidněji a tišeji. Díky uvolněnému prostředí se cítím mnohem kreativnější, protože můj mozek myslí jasněji,“ říká pekařka Kim-Joyová.

Přečtěte si knihu

„Den je na psaní, vyhýbání se e-mailům a předstírání, že nejste na Twitteru. Romány a příběhy ožívají v pološeru večera. Rád čtu pozdě večer při lampě, ale ne v posteli, jinak mě to láká spát, ať je kniha jakkoli dobrá. Zjistil jsem také, že je těžké číst, pokud je někde hluk, takže dávám přednost pozdním hodinám. Čím tišší je svět, tím víc mě baví, ať čtu cokoliv,“ říká Damian Barr, autor a zakladatel Literary Salonu.

Poslouchejte hudbu

„Poslouchání hudby večer má podobný efekt jako čtení knihy. Je méně okolního hluku a smyslového rozptýlení a zvyšuje se hladina melatoninu (který zjevně zlepšuje naše vnímání zvuku).

Pro každého, kdo vyrostl skrytě na poslechu rádia nebo se sluchátky pod peřinou, možná existuje také historická rezonance, silný pocit izolace a soustředění: přímá komunikace mezi hudbou a vámi,“ říká hudební kritik Alexis Petridis.

Na čem ještě záleží…

Jděte do kina

„Existují tři odlišné nejlepší časy pro vstup do kina. Pro skupiny tří a více je to po 21:00. Pro mě je to hlučnější čas – všichni si společně dáte jídlo co nejblíže kina, nejlépe vedle, a po filmu si můžete skočit ještě na skleničku. Pro dva lidi na rande – zvláště na prvním – je ideální čas 18:00. Poté si totiž můžete ještě dojít na večeři a o filmu si povídat. Ale pokud jdete sami, musí to být během dne, nejlépe hned po obědě, nebo dokonce ráno. Díky tomu si vychutnáte málo lidí a zároveň budete mít celý den ještě před sebou,“ říká Peter Bradshaw, filmový kritik.

Pořádně se najezte

„Každý asi někdy už slyšel rčení - snídejte jako král, obědvejte jako princ, večeřte jako chudák. Ale stejně jako u mnoha mýtů o jídle je to špatně. Podle vědeckých údajů ve skutečnosti nevidíme žádný rozdíl mezi ranním nebo večerním jídlem, pokud jde o skoky cukru v krvi a metabolismus tuku. Zároveň je nám stále častěji předhazováno, že odkládání nebo vynechávání snídaně může být dobré pro metabolismus. Já bych povzbuzoval lidi v tom, aby jedli největší jídlo dne v dobu, kdy se při tom cítí nejšťastnější. Pokud se nebudíte hlady, zkuste snídani přece jenom o chvíli odložit, aby si střevní mikrobi mohli odpočinout,“ říká nutriční specialista Tim Spector.

Cvičte

„Ranní trénink může být produktivnější a zároveň může zlepšit vaši náladu po celý den, protože cvičení uvolňuje endorfiny, hormony dobré nálady. Kolem 10:00 absolvuji kardio s nízkou intenzitou, abych probudil své tělo a centrální nervový systém. Nicméně energie a výkon mají tendenci se později zlepšovat, protože většina lidí má v průběhu dne vyšší hladiny testosteronu. Proto si možná budete chtít zacvičit až večer, kolem 18:00, kdy jsou vaše hormony na optimální úrovni, což může zlepšit výsledky cvičení,“ říká Omar Mansour, osobní trenér.

