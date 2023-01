Jaký jste prokrastinační typ a co s tím dělat

Psycholožka Jenny Yipová uvádí, že zatímco lenost by se dala popsat slovy „Naprosto nemám chuť nad tím přemýšlet.“ u prokrastinace (odkládání věcí či úkolů) je to spíše „Trápí mě na to myslet, a proto je pro mě těžké práci dokončit.“

„I když tyto typy prokrastinace nejsou konkrétními diagnózami, jsou to psychické jevy nebo důvody, proč by někdo mohl prokrastinovat,“ říká Yipová a dodává, že prokrastinace může mít důsledky v podobě zaostávání v práci, nedosažení osobních cílů nebo nesplnění úkolů.

Stejně jako perfekcionista touží snílek často po něčem lepším. „Naučte se rozlišovat mezi sny a cíli a přibližujte se k cílům pomocí šesti otázek: co, kdy, kde, kdo, proč a jak. Změňte také svoji rétoriku. Místo termínu brzy používejte konkrétní dny a časy. Pomáhá zapisovat si své plány do časové osy a upřesnit si každý krok,“ říká Yipová.

Lidé se vzdorovitým typem prokrastinace mají tendenci pohlížet na život z hlediska toho, co od nich ostatní očekávají nebo vyžadují, aby dělali, a ne toho, co chtějí oni. Tento pesimismus pak snižuje jejich motivaci k plnění úkolů.

Berani obvykle odmítají rozhovory s těmi, které považují za autoritativní osobnosti, nebo nevěří, že by jim tyto rozhovory přinesly nějaký přínos nebo pozitivní výsledek. To nemusí být nutně pravda.

Pro některé lidi, kteří otálejí, je „jejich sebevědomí tak křehké, že představa, že by něco udělali a selhali, by je uvrhla do naprosté bezcennosti“, říká Sean Grover, psychoterapeut z New Yorku, který se specializuje na skupinovou terapii.