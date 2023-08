Kreativní aktivity, které vás udělají šťastnějšími

To potvrzuje i studie z roku 2022 provedená na univerzitě v Mongolsku, podle které pop, metal, rock, západní klasická hudba a čínská tradiční hudba mají pozitivní vztah mezi duševním zdravím člověka a každodenním chováním. Studie také zjistila, že poslech hip-hopu a rapu může podporovat kulturní identitu, inspirovat posluchače, aby se spojili s ostatními a změnili svou komunitu.

Křížovky mohou také rozšířit vaši slovní zásobu, stimulovat myšlení, zvýšit sebevědomí a upevnit schopnost učit se, uvádí studie z roku 2021 , kterou provedlo ministerstvo farmakologie v Ananta Institute of Medical Sciences & Research Center v Indii.

Studie z roku 2022 publikovaná v New England Journal of Medicine se zabývala tím, jak řešení hádanek ovlivnilo dospělé ve věku 62 až 80 let s mírnou kognitivní poruchou.