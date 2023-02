Dietní tipy, po kterých místo hubnutí často spíš přiberete

Noviny, televize, internet nebo zaručená rada od kamarádky. Zdrojů, kde hledat pomoc, je nespočet. Mezi mnoha těmi, jež spolehlivě fungují, je ale ještě větší množství těch, které jsou podle odborníků nesmyslné a spíše napáchají škodu.

Server Yourtango přinesl deset nejčastějších tipů, podle nichž místo zhubnutí pravděpodobněji přiberete.

Nikdy nejezte po sedmé večer

V kolik hodin přestanete jíst, nemá podle odborníků nijak významný vliv na to, kolik přiberete nebo zhubnete. Rozhodující je, kolik toho přes den sníte. Pokud tedy chcete zhubnout, rozhodně se zaměřte raději na poměr přijaté a vydané energie.

K hubnutí vám stačí kardio cvičení

Rozhodli jste se, že zhubnete tím, že budete běhat? To je sice dobré rozhodnutí, ale jen samotné kardio (aerobní aktivita, při které zahříváte tělo rychlým a rovnoměrným pohybem) není ideální. Je potřeba zahrnout i silový trénink, protože svaly zvyšují metabolismus, což pomůže spalovat více kalorií, říká fitness instruktorka Jenny Sugarová.

Chcete udržet motivaci? Važte se každý den

V pondělí 65 kilogramů, v úterý 64, ve středu 67. Pokud si myslíte, že bude vaše snižování váhy bez výkyvů, pak asi budete překvapeni. Do aktuální váhy se totiž kromě přijatého jídla počítá i to, kolik vody v těle zadržujete, nebo třeba to, když jste naposledy měli stolici. Proto se může lehce stát, že i při pravidelném cvičení budete mít jeden den najednou o kilo dvě více než den předtím. A to dokáže s další motivací hodně zacloumat.

Odborníci se shodují na tom, že proces hubnutí, má-li být trvalý, je dlouhodobější záležitostí, a proto klidně stačí vážit se jednou týdně. Ještě lepší je ale nespoléhat se jen na hmotnost, ale zaměřit se i na celkovou proměnu – jak vám je najednou volnější oblečení, že máte lepší kondici atd.

Dokud cvičíte, nemusíte si hlídat, co jíte

Toto tvrzení je nejen podle fitness instruktorky dost nebezpečné. Fakt, že každý den půl hodiny nebo hodinu cvičíte, automaticky neznamená, že může jíst během dne třeba pizzu nebo sušenky bez omezení. Co to ale znamená určitě, je, že pokud se tak budete chovat, rozhodně i při cvičení spíše něco přiberete.

Vyřaďte všechny sacharidy

Vyřadit sacharidy z jídelníčku vám sice může pomoci shodit rychle kila, ale dlouhodobě udržitelné to není. A rozhodně by to nemělo být ničí volbou, protože sacharidy lidské tělo potřebuje pro správné fungování, vysvětluje dietoložka Leslie Langevinová.

„Místo vyřazení raději omezte jen jejich příjem a zaměřte se na komplexní sacharidy, které vám na rozdíl od jednoduchých cukrů dodají energii na delší dobu,“ dodává.

Chcete „šetřit“ kalorie? Vynechejte jídlo

Možná to vypadá na první pohled logicky, ale lidské tělo není hloupé. Pokud se budete šidit a nedopřejete si pravidelně jídlo, tělo si tuk začne ukládat na pozdější chvíle, kdy mu „nedopřejete“, což hubnutí znesnadní.

Místo klasických drinků dietní

I když jsou možná na první pohled nabízené dietní produkty méně kalorické, umělá sladidla v nich jsou stejně návyková jako ta běžná, což může ve výsledku zvýšit chuť na sladké.

Jezte nízkotučné věci

Nejen hitem 90. let minulého století byla nízkotučná strava, která klasické tuky zcela odepisovala. „Naštěstí už dávno víme, že konzumace zdravých tuků nám může ve skutečnosti velmi pomoci, a to i při hubnutí,“ dodává Langevinová.

Chcete tu správnou motivaci? Nechte si o číslo menší kalhoty

I když jsou vám dávno malé, nechte si jedny kalhoty i tak doma – čistě pro motivaci.

„Někomu to možná může opravdu pomoci, ale spíše je to dost kruté. Pozitivní zpevňování celého těla je mnohem více motivující. Jakmile se vám pak podaří něco málo zhubnout, nezapomeňte se řádně odměnit – třeba manikúrou nebo něčím relaxačním,“ nabádá fitness instruktorka.

Chcete zhubnout víc? Pořádně se zapoťte

Máte dojem, že čím víc se zpotíte, o to víc shodíte? A váha vám to i dokazuje? Jenže to, co ztrácíte na váze po propoceném tréninku, není tuk, ale voda. To, jak moc se potíte, tedy není ukazatelem toho, kolik toho spálíte. Místo pocení se raději zaměřte na délku a intenzitu tréninku.

