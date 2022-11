Cvičení jako prevence duševních potíží? Až třetinu lidí může ochránit před depresí

Cvičení je obecně známou léčbou pro lidi s depresemi, lékaři ho dokonce i „předepisují“. Studie provedená mezi více než 37 000 lidmi však naznačuje, že pravidelnější pohyb by mohl podobnému stavu už předem zabránit.

Pokud by každý člověk zvládl 75 minut týdně intenzivního cvičení, díky němuž se více zadýchá (zahrnuje například běhání nebo delší plavání), mohlo by se podle odborníků podařit předejít až 19 procentům případů výskytu deprese a úzkosti.

Kdybychom všichni zvládli dvě a půl až pět hodin mírné aktivity týdně - která mírně zvýší dechovou frekvenci a zahrnuje třeba rychlou chůzi, jízdu na kole nebo tanec -, dalších 13 procent všech diagnóz deprese a úzkosti by se nemuselo nikdy stanovit.

Studie, jejíž výsledky byly uveřejněny v časopise BMC Medicine, zahrnovala dobrovolníky ve věku 37 až 73 let, kteří netrpěli depresí ani úzkostmi. Všichni na počátku dostali přístroj sledující jejich fyzickou aktivitu. Během téměř sedmi let, kdy byli sledováni, se u pouhých tří procent vyvinula deprese nebo objevila úzkost.

Na základě výsledků pak vědci vypočítali, že lidé, kteří by přešli od sedavého stylu života a zaměstnání k 75 až 150minutové intenzivní aktivitě týdně, by snížili rozvinutí deprese či úzkosti o celých 29 procent. Sto padesát až tři sta minut mírné fyzické aktivity týdně by pak snížilo riziko úzkosti či deprese o 47 procent.