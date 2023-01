Hlavní důvody, proč se přejídáme

Co způsobuje obezitu? Proč v poslední době stoupá její míra výskytu napříč populacemi ve všech průmyslově vyspělých zemích? A co s tím můžeme dělat, pokud vůbec něco?

To byly jedny z mnoha otázek, které si pokládala řada zdravotních odborníků na setkání v Londýně konaném loni v říjnu. Jejich úkol a odhodlání byly opravdu impozantní - vyřešit pandemii obezity, o které Světová zdravotnická organizace (WHO) tvrdí, že je bez nadsázky největší hrozbou pro obecné zdraví, které lidstvo v 21. století čelí.

Odpověď, co je příčinou zuřící pandemie obezity, je poměrně jednoduchá – je to tzv. energetická rovnováha, přesněji řečeno tedy spíše nerovnováha. Energetická rovnováha by jednoduše znamenala, že počet kalorií, které přijmeme (jídlo, pití), rovněž během dne vydáme (formou klidových metabolických aktivit, cvičení a dalších procesů v těle).