Syndrom vyhoření u cvičení a jak ho překonat

„Syndromem vyhoření trpí zejména vrcholoví sportovci, na které je vyvíjen enormní tlak od trenérů, rodiny, fanoušků i široké veřejnosti. To se podílí na vytváření chronického stresu. Nicméně potkat to může i člověka, který cvičí pouze sám pro sebe a v ničem nezávodí,“ upozorňuje trenérka Tereza Kompánková z Fitness Clubu Contours.

Cesta k syndromu vyhoření přitom může být pozvolná a nenápadná. Může se to začít projevovat tím, že vám cvičení z ničeho nic přestane přinášet radost a pocit sebejistoty. Tréninky se pro vás stanou utrpením, nebo se dokonce začnete cítit pod tlakem, že vás čeká trénink. K tomu všemu začnete být stále víc unavení a podráždění. Často se navíc přidává i ztráta motivace, co se týká jídla.

„Najednou přestanete vidět smysl v tom jíst zdravé jídlo, hlídat si jídelníček nebo se snažit zhubnout. Prostě vám to začne být jedno,“ dodává Věra Burešová, výživová poradkyně center Naturhouse.

Ostatně to platí i v případě hubnutí, které jde celkem často ruku v ruce s přehnaným cvičením. „Pokud máte hned ze startu nereálná očekávání, chcete zhubnout přehnaně moc a příliš rychle, problém je na světě. Jakmile se totiž vaše očekávání nenaplní, začnete ztrácet motivaci. Z toho důvodu svým klientům říkám, aby si to nejdříve srovnali v hlavě a byli připraveni na to, že hubnutí je pozvolné a nejedná se o jednorázovou záležitost,“ vysvětluje Věra Burešová.