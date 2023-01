Co s naším tělem udělá desetiminutová procházka

Oficiální doporučení Centra pro kontrolu a prevenci nemocí uvádí, že lidé by měli vykonávat mírnou fyzickou aktivitu 150 minut týdně. To znamená například 30minutové cvičení 5× týdně, do kterého spadá například i svižná chůze. Doporučený je ale také silový trénink alespoň dvakrát týdně.