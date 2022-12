Proč čas utíká rychleji, když jsme starší

„Zdá se, že naše vnímání dnů, týdnů, let je zvláště ovlivněno naší perspektivou. Prožíváme svět v daném okamžiku, nebo se na něj díváme zpět v čase?“ říká Cindy Lustigová, profesorka psychologie na University of Michigan pro Huffington Post.

Seniorovi může připadat, že jeho den ubíhá velmi pomalu ve srovnání s osmiletým žákem, který je zaneprázdněn školními povinnostmi a kroužky. Když se však oba tito lidé ohlédnou za měsícem nebo rokem, staršímu člověku bude tato doba připadat, jako by uběhla rychleji.

Důvodů je hned několik. Život 80letého muže se pravděpodobně příliš neliší od toho, když mu bylo 78 nebo 79 let. „Pravděpodobně se ohlíží za méně událostmi a čím méně barvitý náš život je, tím více se nám zdá, že utíká,“ říká Lustigová.

To stejné lze aplikovat i u dospělých. „Když se ohlédneme zpět do časových období, kdy jsme zažívali mnoho nových věcí, jako je například cestování, můžeme mít pocit, že tento časový úsek trval mnohem déle, než tomu opravdu tak bylo,“ říká Lustigová.

Někteří odborníci se také domnívají, že jak zpracováváme to, co vidíme, může také ovlivnit to, jak vnímáme čas. Příkladem jsou kojenci a malé děti, pro které jsou všechny obrazy nové, a proto jim čas utíká velmi pomalu.