Recepty na dobroty z tvarohu: Chačapuri, cheesecake, buchtičky a pomazánky

Lodičky rozložte na plech vyložený pečicím papírem a pečte na 180 °C 16 minut. Po vytažení z trouby vložte do středu horké náplně žloutek a boky loďky namažte rozpuštěným máslem.

Dokončení: Když těsto vykyne, rozdělte ho na čtyři stejné díly a podsypejte moukou. Každou část rozválejte a natáhněte do oválu, vytvořte „loďku“ se zvýšenými okraji. Do středu každé lodi dejte čtvrtinu náplně.

Těsto: Dejte všechny ingredience do mísy mixéru a pomocí hákového nástavce vypracujte těsto. Těsto bude velmi měkké. Přikryjte ho fólií a nechte v teple vykynout, přibližně hodinu. Mělo by zvětšit objem 2 až 2,5krát.

Jak jíst chačapuri: Žloutek uprostřed rozmíchejte vidličkou s náplní. Tradičně se pak většinou lodičky berou do ruky a ukusují nebo se z nich odlamuje těsto a to se namáčí do náplně uprostřed. Lze však použít i příbor.