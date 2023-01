Recepty na výživné polévky pro zahřátí

Do sítka na čaj uzavřete koření a dejte ho vyvařit do polévky. Pozvolna vařte na mírném ohni a občas promíchejte, aby se polévka nepřichytila.

Připravte zastřená vejce: Vodu v hrnci přiveďte k varu (nesolte), přidejte 2 lžíce octa a stáhněte plamen, aby voda jen probublávala. Vejce vyklepněte do misky. Naběračkou ve vodě vytvořte vír, vejce do něj opatrně naběračkou z co nejnižší výšky ponořte. Vejce by se tak mělo samo „zabalit“. Vařte jedno po druhém, každé zvlášť. Vařte pozvolna tři a půl minuty. Bílek by měl být pevný, zatímco žloutek zůstává tekutý, krémový.