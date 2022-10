Paté & rillettes: Recepty na paštiky a masové pomazánky

Očištěná kuřecí játra omyjte a osušte. Šalotku nakrájejte na kostičky, dejte do rendlíku, přidejte portské víno, koňak, tymián, rozpůlený stroužek česneku, bobkový list a přiveďte k varu. Zredukujte na polovinu a sceďte.

Polovinu rozmixované směsi přepasírujte přes jemné síto do formy, lehce s ní klepněte, aby se ze směsi dostal vzduch, poté naskládejte kousky kachních jater jako mozaiku a postup zopakujte. Formu naplňte do 4/5, paštiku přikryjte přesahující slaninou, zakryjte pečicím papírem a přiklopte víkem nebo alobalem.

Formu vložte do pekáče naplněného do poloviny horkou vodou (hladina stoupne na 2/3) a v takto připravené vodní lázni pečte v předehřáté troubě na 130 °C přibližně 45–60 min. Paštika by měla mít uvnitř cca 70 °C.