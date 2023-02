Zatlačit na Rusko přes Peking. Macron se chystá do Číny

Macron se o chystané cestě do Číny zmínil v projevu, v němž řekl, že mír je možný pouze v případě, že „ruská agrese bude zastavena, vojska stažena a územní suverenita Ukrajiny a jejího lidu bude respektována“.

Čína v pátek představila dvanáctibodový plán příměří na Ukrajině, který západní představitelé přijali spíš skepticky. Třeba americký prezident Joe Biden uvedl, že v něm neviděl nic, „co by nasvědčovalo tomu, že obsahuje něco, co by bylo prospěšné někomu jinému než Rusku“.