Zelenskyj: Chci se setkat se Si Ťin-pchingem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by se rád setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Bylo by to podle něj prospěšné pro obě strany. Kyjev v pátek odmítl čínský mírový plán pro Ukrajinu, Zelenskyj k němu však dodal, že některé body mu smysl dávají.

Foto: Facebook/Volodymyr Zelenskyj Volodymyr Zelenskyj na tiskové konferenci 27. února 2022