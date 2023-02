Rusové si vykládají čínský plán po svém, kus Ukrajiny by si nechali

„Sdílíme názory Pekingu. Bezpečnost jedné země by neměla být posilována na úkor bezpečnosti jiné, což platí i pro bezpečnost určitých skupin zemí,“ citovala RIA Novosti ruské ministerstvo zahraničí, které zároveň dodalo, že Rusko je otevřeno dosažení cílů své speciální vojenské operace, jak nazývá válku, politickými a diplomatickými prostředky.

To podle ministerstva zahrnuje zastavení dodávek západních zbraní Ukrajině, návrat Kyjeva k neutrálnímu statusu (neusilovat o vstup do Evropské unie či Severoatlantické aliance - pozn. red.), demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny a uznání nové územní reality (Krym a čtyři útvary na Ukrajině, jejichž nezávislost Rusko uznalo - pozn. red.).

I když s územní celistvostí, o které je v čínském mírovém plánu řeč, souhlasí Rusko i Ukrajina, každá země si ji zjevně představuje jinak. Zatímco Kyjev územní celistvost vnímá tak , že by mu měl být navrácen Donbas i Krym, Rusko hovoří o nové územní realitě, kdy Krym a Donbas považuje za své.

Čína zveřejnila dvanáctibodový plán v pátek. Podle agentury AP rozvíjí především dlouhodobě známá čínská stanoviska, včetně odkazu na nutnost zaručit „svrchovanost, nezávislost a územní celistvost všech zemí“. Také vybízí k ukončení „mentality studené války“, což bývá standardní termín pro to, co Peking považuje za hegemonii USA a zasahování do záležitostí jiných zemí.