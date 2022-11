Šéf Wagnerovy skupiny označil brutální vraždu dezertéra kladivem za spravedlivou

O víkendu na Telegramu začalo kolovat video zachycující brutální vraždu bývalého člena žoldácké Wagnerovy skupiny. Muž, který se na videu představil jako Jevgenij Nužin, se přiznal, že po padnutí do ukrajinského zajetí začátkem září přešel na jejich stranu. Později se do spárů svých bývalých kolegů z Wagnerovy skupiny mohl dostat v rámci výměny zajatců, to ale podle Moscow Times není potvrzené. On sám nicméně říkal, že byl unesen.