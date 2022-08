Rusové zřejmě posilují protivzdušnou obranu, stahují S-300 ze Sýrie

Rusko poslalo svůj pokročilý systém protivzdušné obrany S-300 ze Sýrie domů během invaze na Ukrajinu, uvedl v pátek web The Times of Israel s odvoláním na zprávu Izraelské satelitní zpravodajské společnosti. Společnost ImageSat International (ISI) zveřejnila snímky, které ukazují, že systém S-300 umístěný poblíž města Masjaf na severozápadě Sýrie byl v posledních týdnech rozebrán. V této oblasti fungoval několik let.