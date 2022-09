Radní vyzvali k sesazení Putina, soud už je trestá

Zmíněnému Paljugovi navíc soud uložil pokutu 47 tisíc rublů (v přepočtu zhruba 19 tisíc korun) za „diskreditaci“ autorit, a to v souvislosti s návrhy sesadit Putina z funkce.

„To, co se v posledních dnech děje, dobře zapadá do toho, na co jsme poukazovali,“ zmínil odsouzený Paljuga nedávnou úspěšnou ofenzívu ukrajinské armády, při níž získala nazpět část území.