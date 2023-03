Putina bychom nezatkli, Římský statut u nás vlastně neplatí, zjistilo najednou signatářské Maďarsko

Maďarsko by ruského prezidenta Vladimira Putina nezadrželo, pokud by vstoupil na jeho území. Prohlásil to ve čtvrtek šéf kanceláře premiéra Viktora Orbána Gergely Gulyás. Tvrdí, že k tomu neexistuje právní důvod. Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu vydal minulý týden na šéfa Kremlu zatykač kvůli únosům ukrajinských dětí z okupovaných ukrajinských území do Ruska. Maďarsko přitom podepsalo a ratifikovalo Římský statut, na jehož základě ICC vznikl.

Foto: Theresa Wey, ČTK/AP Maďarský premiér Viktor Orbán