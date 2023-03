Přes 120 států má teď povinnost Putina zatknout, říká expertka

„Rusku z toho nevyplývají žádné povinnosti, nicméně pokud by Putin vycestoval do nějaké země, která je stranou Římského statutu, tak by ten stát byl povinen ho zatknout bez ohledu na personální imunity. Čili omezuje se mu počet zemí, kam se může vypravit,“ doplnila Bílková. Na základě Římského statutu mezinárodní soud vznikl.

Po zatčení by následovalo vydání do Haagu. „Reálně nelze očekávat, že by se do některé této země (Putin) vypravil,“ uvedla Bílková. Situaci srovnala se zatykačem ICC na súdánského prezidenta Umara Hasana Ahmada Bašíra z března 2009. „Je to důležitý signál, dostal se na listinu mezinárodně hledaných osob podezřelých ze spáchání závažného zločinu,“ vysvětlila.