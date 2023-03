Jihoafrická republika řeší, jak v srpnu nezatknout Putina

Podle Pandorové bude třeba o věci po projednání na vládě hovořit i s Ruskem, jehož exprezident Dmitrij Medvěděv uvedl, že jakýkoli pokus o Putinovo zatčení by se rovnal vyhlášení války Moskvě.

Jihoafrická republika je jedním ze 120 států světa, které mají povinnost zadržet po vstupu na své území každého, na koho byl vydán zatykač ICC. Minulý týden jej haagský soud vydal na Putina a zmocněnkyni Kremlu Mariju Lvovovou-Bělovovou, a to v souvislosti s únosy ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska.

Jihoafrická republika v roce 2015 čelila kritice za to, že navzdory mezinárodnímu zatykači umožnila tehdejšímu súdánskému prezidentovi Umarovi Bašírovi opustit její území, aniž by jej zadržela. Bašír se tehdy do země vypravil na summit Africké unie. Vláda JAR tvrdila, že je chráněn diplomatickou imunitou.