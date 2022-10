Obyvatelé Západu nemají náladu na ústupky Rusku, tvrdí průzkum

Většina obyvatel západních zemí nemá chuť ustoupit ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi v rámci případné dohody, která by mohla ukončit jeho válečné tažení na Ukrajině. Uvedl to list The Guardian s odkazem na průzkum, podle kterého je na Západě také silná podpora přísnějších sankcí vůči Moskvě a další pomoci Kyjevu. V dalších státech jsou ale názory více proruské.

Foto: Jean-Francois Badias, ČTK/AP Vlajky členských zemí EU před budovou Evropského parlamentu ve Štrasburku.