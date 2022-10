Podle nového průzkumu Slováci přejí vítězství spíš Ukrajině

Respondenti odpovidali na otázku „Jak byste chtěli, aby válka na Ukrajině skončila?“ Na otázku odpovědělo „Je mi to jedno“ až 33 % respondentů ve věku 18 až 34 let, 23 % dotázaných ve věku 35 až 54 let a 19 % respondentů ve věku starších 55 let. „Ve společnosti vidíme velkou míru apatie. Přibližně třetině na výsledku války nezáleží nebo se k němu nedokáže vyjádřit, co je vzhledem k míře dopadu konfliktu na bezpečnost a prosperitu země velmi vysoké číslo,“ upozornil Martin Slosiarik z agentury Focus.