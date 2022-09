Maďarsko se zeptá občanů na protiruské sankce. Chce uspořádat „národní konzultaci“

Maďarský premiér Viktor Orbán vyzval ke zrušení protiruských sankcí do konce roku. Podle deníku Magyar Nemzet to řekl ve středu večer na uzavřeném zasedání vedení vládní strany FIDESZ ve městě Balatonalmádi. „Když Brusel nanutil Evropě tyto sankce unijní byrokraté slíbili, že to bude Rusko bolet. Od té doby se ukázalo, že sankce způsobily větší škody Evropě než Rusku,“ řekl podle webu předseda maďarské vlády.

Orbán vyjádřil přesvědčení, že ceny energií by po ukončení sankcí klesly, snížila by se inflace, evropské hospodářství by nabralo na síle a vyhnulo by se hrozící recesi.