„Ministerstvo zahraničí je spojeno s Lavrovem, který pravidelně říká nějaké nesmysly, a s Marií Zacharovovou. Na ministerstvu zahraničí všichni rozumní diplomaté nechápou, co tam dělá. A jsou tam další lidé, kteří také nazývají černou bílou a modrou červenou. To znamená, že ministerstvo zahraničí už není diplomacie, ale součást propagandistického aparátu,“ řekl Bondarev.

„Když to začalo v roce 2018, bylo to směšné. Je to, jako byste četli výňatek ze sovětských novin ze stalinských procesů. ‚Rozdrťte toho parchanta‘ a podobně,“ popisuje Bondarev. Po začátku války se to podle něj všechno zhoršilo.