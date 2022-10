Kasparov: Válka skončí na jaře a Rusko prohraje

Garri Kasparov proslul jako šachový velmistr - v letech 1985 až 2000 nepřetržitě držel titul mistra světa v šachu. Nejlépe hodnoceným šachistou světa byl 255 týdnů v kuse, čímž vytvořil dosud nepřekonaný rekord. Ačkoli byl až do 90. let minulého století členem Komunistické strany Sovětského svazu, po nástupu Putina k moci se proti ruské vládě začal vymezovat. Po konci šachové kariéry v roce 2005 založil Sjednocenou občanskou frontu, opoziční platformu proti Putinovi. Po jedné z demonstrací strávil pět dní ve vazbě. V roce 2013 opustil Rusko s tím, že se do země už nikdy nevrátí. Žil v New Yorku a Splitu, požádal i o chorvatské občanství a v USA a Chorvatsku dodnes střídavě žije. Po kritice války na Ukrajině je Kasparov v Rusku zařazen na seznam zahraničních agentů.