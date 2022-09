Zelenskyj: S Putinem už jednat nebudeme, až s jeho nástupcem

„Ukrajina byla a zůstává lídrem v úsilí o vyjednávání. Je to náš stát, který vždy nabízel Rusku, aby se dohodlo na soužití za rovných, čestných, slušných a spravedlivých podmínek. Je zřejmé, že s tímto ruským prezidentem je to nemožné. Neví, co je důstojnost a poctivost. Proto jsme připraveni na dialog s Ruskem, ale s jiným ruským prezidentem,“ řekl Zelenskyj, který v prvních měsících opakovaně vyzýval Putina k přímému jednání, což Kreml odmítal.