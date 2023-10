Ukrajina v bojích nemůže zvítězit, chce to plán B, má jasno Orbán

Podle Orbána dnes už všichni vědí, že tato strategie selhala, jen se to nikdo neodváží vyslovit. „Je zřejmé, že takhle to nepůjde. Ukrajinci na frontě nezvítězí. Každý vojenský odborník to říká, jen politici se neodváží přiznat, že jsme zvolili špatnou strategii,“ řekl předseda maďarské vlády.