Fico okamžitě najel na proruskou notu

Slovenský premiér je také proti posílání zbraní na Ukrajinu. „Okamžité zastavení vojenských operací je to nejlepší řešení, které dnes pro Ukrajinu máme. Za rok uvidíme dalších sto tisíc mrtvých, a když se podíváme na mapu, zjistíme, že Rusové získali více území než Ukrajina. To je nakonec výsledek roku 2023. Kladu všem prostou otázku, jaký je rozdíl v nemocnici za 20 milionů nebo odminováním za 20 milionů a náboji za 20 milionů? Já tvrdím, že velký, a že ty nemocnice a odminování pomohou Ukrajině víc než náboje. Válka na Ukrajině není naše válka. S touto válkou nemáme absolutně nic společného,“ řekl.

Předseda slovenské vlády potvrdil, že Slovensko chce Ukrajině pomáhat humanitárně a civilně. „Tam jsme připraveni pomáhat s otevřenou náručí. Budu podporovat myšlenku, že Evropská unie by měla být jedním z hlavních tvůrců jakéhosi plánu pro Ukrajinu,“ dodal.

Slovensko bude nadále podporovat evropskou budoucnost Ukrajiny. „Případné členství Ukrajiny v unii však znamená minus dvacet procent pro naše zemědělce a znamená to, že Slovensko se stane čistým plátcem, co se týče Evropské unie, nikoliv čistým příjemcem,“ upozornil Fico.

Fico označil Ukrajinu za nejzkorumpovanější zemi světa. Vrátil se také do roku 2014 a řekl, že má k dispozici fotografie upálených dětí po útocích „ukrajinských fašistů“ na civilní obyvatelstvo ruské národnosti.

„Nedívejme se na věci černo-bíle. Nedívejme se stále jen americkýma očima. Dívejme se slovenskýma očima. Bezpečnost nebude, když válka bude pokračovat dalších deset let. Bezpečnost bude tehdy, když bude mírový plán. I my budeme v bezpečí tehdy, když bude Ukrajina v bezpečném neutrální postavení,“ řekl Fico a odmítl možnost členství Ukrajiny v NATO.

Slovenský premiér potvrdil, že jeho první zahraniční cesty povedou do členských zemí Visegrádské čtyřky. „Je to pro nás velká priorita. Bez V4 se nám nepovede dosahovat cílů, jak se nám to dařilo v minulosti,“ dodal Fico.